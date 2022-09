David Veiga e o Sp. Braga B-Everton sub-21: «Todos queremos estar nos grandes palcos»

O Sp. Braga B mede forças amanhã, terça-feira, com a equipa sub-21 do Everton, em solo inglês. Apesar de ainda não se saber se o encontro terá caráter oficial, integrado na, ou particular, a verdade é que o médio arsenalista, David Veiga, já olha para este desafio como uma oportunidade de ganhar experiência a nível internacional."Somos profissionais e temos que nos habituar a este tipo de situações. É bom ter estes jogos internacionais para além da Liga 3 e é importante para nos prepararmos porque no futuro todos queremos estar nos grandes palcos", afirmou o autor do golo da vitória do Sp. Braga B sobre o Canelas 2010, na pretérita jornada do terceiro escalão do futebol português.Ainda à comunicação dos guerreiros do Minho, David Veiga mostrou a ambição que vai levar a jogo: "Estou entusiasmado com esta oportunidade. Vamos defrontar um adversário com um estilo de jogo diferente do que estamos habituados e de grande qualidade. Mas vamos manter as nossas ideias de jogo, sermos fiéis à identidade que estamos a criar e queremos sair com a vitória."E, por fim, o médio, de 22 anos, rematou: "Temos a possibilidade de mostrar o nosso potencial a nível internacional e a responsabilidade de representar o Sp. Braga além-fronteiras. Tenho a certeza que vamos dar boa conta disso".O duelo entre o Sp Braga B e o Everton sub-21 tem pontapé de saída marcado para as 19 horas desta terça-feira e será disputado no Haig Avenue, em Southport, Liverpool. Só mais tarde, a 20 de setembro, a UEFA vai deliberar se autoriza que se realize ou não a Premier League International Cup. Autorizando, o resultado deste jogo será depois considerado oficial para as contas do torneio. Se não autorizar, este jogo será apenas um particular.Esta indefinição deve-se ao facto de a UEFA ter propostos alterações às regras do torneio. Os clubes todos aceitaram e agora é preciso que aquela entidade confirme essas alterações. Entre elas está a alteração da passagem de cinco para três o número de jogadores de campo acima do limite da idade.