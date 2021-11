David Villa foi à Pedreira e António Salvador deu-lhe uma camisola do Sp. Braga

O Municipal de Braga teve um ilustre espectador nas bancadas, no encontro de ontem entre o Sp. Braga e o Ludogorets. David Villa, antigo avançado espanhol, esteve na Pedreira a assistir ao encontro da Liga Europa e encontrou-se mesmo com António Salvador.Num dos camarotes, o presidente do Sp. Braga ofereceu ao ex-jogador, hoje com 39 anos, uma camisola do Sp. Braga com o número 7 e o seu nome nas costas.David Villa destacou-se ao serviço de clubes como o Zaragoza, Valencia, Barcelona ou Atlético Madrid, mas também ao serviço da Seleção de Espanha. Foi seu, aliás, o golo nos oitavos-de-final do Mundial'2010 que eliminou Portugal da competição, no duelo com Espanha.David Villa é amigo de Abel Ruiz, avançado do Sp. Braga, tal como o próprio jogador já assumiu em diversas declarações públicas. O antigo futebolista foi convidado pelos guerreiros e marcou presença no Estádio Municipal de Braga.