De Paulinho a Gil Dias: os números que levaram SAD do Sp. Braga aos 21,3 M€ em mais-valias

O Sp. Braga divulgou o Relatório e Contas da SAD, do qual surgiu um resultado líquido negativo de 1,93 milhões de euros, num contexto ainda muito marcado pela pandemia. Mas há dados positivos que atestam a saúde financeira da SAD e passam, por exemplo, pelas operações com direitos de atletas.





No exercício passado, a SAD liderada por António Salvador atingiu quase 21,3 milhões de euros em mais-valias com a transação de jogadores: a transferência de Paulinho para o Sporting resultou numa mais-valia de 14,7 M€, sendo claramente a fatia mais volumosa do bolo. Samuel Costa (4,39 M€), Hassan (1,05 M€), Yvan (750 mil euros), Alef (74 mil euros). Nota ainda para o encaixe de 300 mil euros relativos à percentagem do passe de Gil Dias na posse do Sp. Braga, aquando da mudança do jogador do Monaco para o Benfica.No relatório e contas da SAD, é sublinhado o facto de, pelo terceiro ano consecutivo, a sociedade registar rendimentos em operações com direitos de atletas acima dos 20 milhões de euros: 22,319 M€ em 2020/21, depois dos 24,59 M€ e 28,04 M€ em 2019/20 e 2018/19, respetivamente.No balanço entre rendimentos e gastos em operações com direitos de jogadores, o resultado operacional é superior aos 10 milhões de euros pela terceira vez seguida: 11,33 no exercício em análise, depois dos 15,41 e 19,63 em 2019/20 e 2018/19, respetivamente.