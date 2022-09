Dérbi do Minho gera corrida aos bilhetes: vendidos cerca de 22 mil para o Sp. Braga-V. Guimarães

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O dérbi do Minho entre o Sp. Braga e o V. Guimarães realiza-se este sábado, às 15h30, e está a gerar grande entusiasmo entre os adeptos, prevendo-se uma grande moldura humana no Estádio Municipal de Braga. É que, de acordo com os bracarenses, já foram vendidos cerca de 22 mil bilhetes para o encontro.A hora a que o duelo se realiza é atrativa, assim como o promissor início de temporada dos arsenalistas. Quanto ao Vitória, foram cedidos 1.500 ingressos equivalentes a 5% da lotação, mas já só há bilhetes à venda para a Zona de Condições Especiais de Acesso e Permanência (ZCEAP) de adeptos.Este será o terceiro encontro da temporada na Pedreira, sendo que frente ao Sporting estiveram mais de 17 mil espectadores e na receção ao Marítimo mais de 12 mil.