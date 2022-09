Dérbi do Minho sai caro ao Sp. Braga: multas quase atingem os 9 mil euros

O Sp. Braga conseguiu uma vitória tangencial frente ao V. Guimarães por 1-0, com golo aos 90'+8. Mas o dérbi do Minho do último sábado vai custar bem caro à SAD arsenalista, olhando para o mapa de castigos da jornada divulgado pelo Conselho de Disciplina da FPF. É que os minhotos somam várias multas e o total quase chega aos 9 mil euros.A mais relevante é de 4.335 euros, devido ao facto de o speaker do Estádio Municipal de Braga ter aproveitado uma substituição já aos 85' (quando o resultado estava em branco) para deixar palavras de incentivo à equipa de Artur Jorge. "Até ao fim! Braga! Braga! Braga!", segundo o relatório do delegado da Liga.Além disso, registam-se multa de 954 por atraso no início e reinício de jogo, e duas de comportamento incorreto do público, de 867 e 2.710 euros. Entre os motivos está o arremesso de três bolas de cartão na direção do jogador André Amaro, do Vitória, "sem o ter atingido", de acordo com o documento oficial.