Diego Lainez acerta rescisão com o Sp. Braga e ultima regresso ao México

Diego Lainez já não faz parte do plantel do Sp. Braga. O extremo mexicano acertou a rescisão e até já não treinou este domingo.Por esta altura, o criativo ultima um regresso ao México, que será, ao que tudo indica, pela porta do Tigres.Cedido pelo Betis ao Sp. Braga no início da época, Diego Lainez era um nome que gerava expectativa, mas nunca confirmou os predicados ao ponto de merecer oportunidades regulares. Despede-se com 13 jogos, dois golos e duas assistências.