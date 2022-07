Diego Lainez apresentado como reforço do Sp. Braga

O Sp. Braga apresentou, há instantes, o mais recente reforço para a nova temporada. Diego Lainez, extremo de 22 anos, chega por empréstimo do Betis, com opção de compra de 7 milhões de euros.O jogador foi apresentado ao intervalo do jogo entre Sp. Braga e Celta de Vigo, que decorre no Estádio Municipal de Braga, tendo mesmo subido ao relvado para o primeiro contacto com os adeptos.O internacional mexicano é, assim, mais uma solução para os corredores do ataque de Artur Jorge. A confirmação da sua contratação tinha surgido, recorde-se, ontem à noite, através do presidente dos guerreiros, António Salvador.