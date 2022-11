Diego Lainez apresentou-se aos trabalhos do México mas não vai ao Mundial do Qatar

Diego Lainez não vai representar o México no Mundial do Qatar. O extremo do Sp. Braga, emprestado pelo Betis, não integra a lista final formulada pelo selecionador Gerardo Martino e divulgada esta tarde.Ainda assim, o jogador compareceu esta segunda-feira em Girona, Espanha, onde os tricolores trabalham para preparar a participação no Mundial.Na lista dos convocados do México estão figuras conhecidas do público português, como Raúl Jiménez, Funes Mori (ex-Benfica) e Héctor Herrera (ex-FC Porto).