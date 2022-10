Diego Lainez é baixa para jogo do Sp. Braga em Berlim

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sp. Braga parte ao início desta tarde para Berlim, onde amanhã irá defrontar o Union na quinta jornada da fase de grupos da Liga Europa. Artur Jorge convocou 24 jogadores, sendo que do lote não faz parte Diego Lainez.O internacional mexicano fica fora dos eleitos devido a uma indisposição gástrica, sendo que o extremo tem sido pouco utilizado esta época, com apenas oito presenças.Niakaté é novidade nos eleitos, estando apto fisicamente depois de ter falhado a partida no Estoril.Matheus, Tiago Sá e Lukas Hornicek: Fabiano, Dinis Pinto, Niakaté, Paulo Oliveira, Bruno Rodrigues, Tormena, Víctor Gómez e Sequeira: Castro, Gorby, Al Musrati, Racic e André Horta: Rodrigo Gomes, Álvaro Djaló, Hernâni, Ricardo Horta, Iuri Medeiros, Abel Ruiz, Vitinha e Banza