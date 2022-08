Diego Lainez estreou-se a marcar pelo Sp. Braga: «É algo inexplicável»

Diego Lainez foi lançado por Artur Jorge para a segunda parte da partida com o Arouca e teve influência no desfecho, ao ter assinado o sexto golo do Sp. Braga na vitória por 6-0 . Foi o primeiro golo do jogador mexicano ao serviço dos guerreiros."Estou muito feliz com o meu primeiro golo, foi algo muito bonito com todo o ambiente proporcionado pelos nossos adeptos. É inexplicável e sinto-me muito feliz em Braga e ainda mais feliz pelo desempenho da equipa. Tivemos um início de temporada muito bom e esperamos continuar assim", começou por dizer, em declarações à Next, o canal do clube."Estou a adaptar-me muito bem, os meus colegas tornam isto bem mais fácil. Com a qualidade que há, é sempre mais fácil e estou muito contente. Desde que cheguei senti-me muito acarinhado pelos meus colegas e equipa técnica, pelos que trabalham no clube e não se vê mas fazem trabalho incrível", acrescentou, antes de deixar uma mensagem aos adeptos."Que continuemos assim todos juntos, vamos no bom caminho", atirou o extremo mexicano, de 22 anos, que reforçou o Sp. Braga neste mercado por empréstimo do Betis.