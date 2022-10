Diego Lainez pré-convocado para o Mundial'2022

Diego Lainez, do Sp. Braga, é um dos 31 jogadores pré-convocados por Gerardo Martino para representar o México no Mundial'2022, segundo a lista divulgada esta tarde em Toluca, na Casa del Futbol.Dos 31, que vão defrontar Iraque - a 9 de novembro - e Suécia - a 16 do mesmo mês -, serão 26 aqueles que, posteriormente, serão selecionados para o Mundial do Qatar, numa lista que inclui também os ex-FC Porto Jesús Corona e Héctor Herrera, assim como o ex-Benfica Raúl Jiménez.Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera e Rodolfo Cota.Jorge Sánchez, Kevin Álvarez, Néstor Araujo, Johan Vásquez, Héctor Moreno, César Montes, Gerardo Arteaga, Jesús Gallardo e Jesús Angulo.Andrés Guardado, Héctor Herrera, Charly Rodríguez, Erick Gutiérrez, Luis Chávez, Erick Sánchez, Edson Álvarez, Orbelín Pineda e Luis Romo.Diego Lainez, Alexis Vega, Hirving Lozano, Raúl Jiménez, Roberto Alvarado, Uriel Antuna, Henry Martín, Santiago Giménez, Rogelio Funes Mori e Jesús Corona.