Diego Rodrigues renova com o Sp. Braga até 2027

Diego Rodrigues renovou contrato com o Sp. Braga até 2027, anunciou o clube esta sexta-feira no site oficial. O médio está há três épocas no emblema bracarense e é um dos destaques do escalão sub-19."É um orgulho enorme renovar com este grande clube. É uma responsabilidade maior, mas é dar continuidade ao meu trabalho, empenhar-me cada vez mais e tentar ser melhor a cada dia. Desde o primeiro dia fui muito bem recebido por todos. Tem sido uma jornada muito boa, estou muito feliz e quero continuar aqui por muitos mais anos", afirmou Diego em declarações ao clube."Podem esperar um Diego com o máximo empenho, máxima ambição e que quer dar muitas alegrias a estes adeptos. A curto prazo o meu objetivo passa por ser melhor a cada dia e melhorar em todos os aspetos. A longo prazo é sem dúvida, estrear-me na equipa principal e conquistar títulos", concluiu o jogador de 18 anos, relativamente ao futuro.Esta época, o médio-centro marcou 10 golos pelos bracarenses.