Diogo Fonseca renova com o Sp. Braga até 2025

O Sp. Braga anunicou esta tarde que Diogo Fonseca prolongou o seu vínculo com o clube até 2025.O defesa-central de 20 anos é internacional pelas seleções jovens de Portugal, alinha na equipa B e soma 12 jogos esta época, dez na Liga 3 e dois na Premier League International Cup.Titular em dez das 12 partidas disputadas, Diogo Fonseca apontou um golo e conta também com uma assistência."Satisfeito pela renovação do contrato, Diogo Fonseca quer continuar a evoluir como jogador na equipa B e trabalhar no sentido de ter oportunidade de mostrar a sua qualidade no contexto de equipa principal", assinalam os arsenalistas.Declarações de Diogo Fonseca:"Estou muito feliz por esta renovação porque era algo que procurava. O Clube reconheceu o meu trabalho e isso deixa-me contente. Estou no SC Braga desde 2015 e está a ser uma grande aventura porque tenho evoluído muito"."Com esta renovação sinto que cada vez tenho mais responsabilidades. Pertenço também ao lote de capitães da equipa B por estar no Clube há tantos anos e tento passar aos meus companheiros mais novos e que vêm de fora a responsabilidade que é representar o SC Braga"."A liderança que procuro passar dentro de campo é algo inato mas que também tenho desenvolvido ao longo do tempo. Estar no lote de capitães da equipa B do SC Braga é algo que me deixa orgulhoso"."Saí de casa muito cedo e no início foi um grande choque, no entanto não tenho dúvidas que isso me deu bagagem. O crescimento que sinto desde então dá-me mais confiança para encarar os desafios da vida e do futebol"."Passo muito tempo com os meus companheiros de equipa, pelo que eles ajudaram-me muito para obter estas pequenas conquistas que vou tendo. Eles são parte fundamental do meu crescimento"."Chegar à equipa principal é um sonho que tenho. Com trabalho e se tudo correr bem sei que pode ser possível. É algo que eu ambiciono e vou trabalhar para que aconteça. A equipa B tem-me dado muita experiência e a Liga 3 é um campeonato muito competitivo que ajuda a preparar os jogadores para o futuro"