Diogo Leite apresenta-se em Braga "de alma e coração"

Diogo Leite foi apresentado esta terça-feira como reforço do Sp. Braga, por empréstimo válido até ao final da época e após ter renovado o seu contrato com o FC Porto. O jogador já se apresentou aos meios oficiais do clube, garantindo chegar à Pedreira "de alma e coração".





"Sinto-me feliz, o Sp. Braga é um grande clube tanto europeu como nacional e estou ansioso e com vontade de vir ajudar o Sp. Braga a alcançar os seus objetivos. O objetivo é tentar ajudar ao máximo, vou dar sempre o meu melhor e tentarei jogar o maior número de jogos possível", começou por dizer, à Next."Podem esperar o Diogo Leite de alma e coração. Vou dar tudo, todos os dias, em treinos e jogos, para poder ajudar ao máximo este grande clube. Vim para um clube ganhador, que vai para qualquer jogo com vontade de ganhar e conquistar. Para mim isso é importante, gosto muito de ganhar", acrescentou Diogo Leite.Em Braga encontrará uma equipa que joga num modelo de três defesas: "Já tive oportunidade de jogar nessa mesma tática e estou mais ou menos entrosado nessa forma de jogar."Diogo Leite já está devidamente inscrito na Liga e vai utilizar a camisola 4 no plantel de Carlos Carvalhal.