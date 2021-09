Diogo Leite e Chiquinho já trabalham no Sp. Braga

Diogo Leite e Chiquinho foram os últimos reforços garantidos pelo Sp. Braga e a dupla já se encontra a trabalhar às ordens do treinador Carlos Carvalhal.





A presença de ambos foi a principal novidade no apronto de hoje, sendo que tanto o defesa-central emprestado pelo FC Porto como o médio cedido pelo Benfica poderão entrar nas contas do treinador para o particular desta sexta-feira, diante do Villarreal.