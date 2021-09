Diogo Leite: «Isto ainda está no início e nada nos abala»

Após a derrota do Sp. Braga em Belgrado, diante do Estrela Vermelha, Diogo Leite considerou o "resultado injusto".





"Estivemos por cima, conseguimos criar várias oportunidades e não as conseguimos concretizar. Acabámos por sofrer um golo de bola parada, onde sabíamos que eles são fortes, mas reagimos bem e depois veio a infelicidade daquela grande penalidade", referiu o jovem central, aos microfones da Sport TV."Isto ainda está no início e nada nos abala. Mantemo-nos de cabeça erguida e fortes. Vamos seguir com o pensamento do clube, que é entrar em todos os jogos para vencer", concluiu Diogo Leite.