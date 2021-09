Diogo Leite titular no jogo do Sp. Braga frente ao Villarreal

Diogo Leite é a grande novidade no onze do Sp. Braga para a partida desta sexta-feira frente ao Villarreal. Chegado ao Minho por empréstimo do FC Porto no último dia do mercado de transferências, o defesa-central merece já a confiança de Carlos Carvalhal. Chiquinho, também apresentado nas últimas horas da janela de transferências, começa no banco.





O conjunto arsenalista iniciará a partida com Tiago Sá, Bruno Rodrigues, Diogo Leite, Raúl Silva, Fabiano, André Horta, Lucas Mineiro, Galeno, Piazon, Fábio Martins e Vitinha. No banco de suplentes, Carlos Carvalhal terá ainda Matheus, Yan Couto, Tormena, Paulo Oliveira, Mario González, Ricardo Horta, Chiquinho, Iuri Medeiros, Gorby, Francisco Moura e Roger.O início da partida está agendado para as 19 horas.