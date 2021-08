Diretor de comunicação do Sp. Braga arrasa arbitragem: «Houve tudo menos critério»

Alexandre Carvalho, diretor de comunicação do Sp. Braga, teceu duras críticas à arbitragem da partida da 3ª jornada da Liga Bwin que colocou, frente a frente, minhotos e o Moreirense, e que acabou com vitória dos bracarenses (2-3) graças a um golo de Ricardo Horta aos 90+5' minutos. "Houve de tudo neste grande espectáculo entre Moreirense e SC Braga. Tudo menos critério", atirou.





"Golos, emoção e coração. Houve de tudo neste grande espectáculo entre Moreirense e Sp. Braga. Tudo menos critério. E só se pede isso: um critério bem definido. Se numa área é falta, na outra também tem de ser. E sobre este lance... as imagens dizem tudo. Até ao fim!", pode ler-se na publicação, acompanhada de um vídeo onde o mesmo reclama, aos 90+8', um penálti por assinalar sobre Ricardo Horta.Recorde-se que a partida desta sexta-feira, a segunda vitória dos bracarenses no campeonato e a segunda derrota do Moreirense em três jogos, parecia controlada pelos minhotos, que venciam por 0-2 ao intervalo, antes de serem surpreendidos já perto do final do encontro, com dois tentos de rajada de Steven Vitória (80') e de Paulinho (83'). Ricardo Horta colocou um ponto final no marcador aos 90+5', sentenciando o 2-3 final.