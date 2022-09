Málaga fala sobre Ricardo Horta e promete novidades para segunda-feira

O Málaga já havia anunciado que partiria para as instâncias judiciais já que reclamava 67 por cento da transferência de Ricardo Horta, que foi desejado pelo Benfica até às últimas horas antes do fecho de mercado. Esta sexta-feira, no ato de apresentação dos reforços da equipa para a nova época, o diretor desportivo falou do caso e remeteu novidades para segunda-feira, quando o administrador judicial do clube falar à imprensa."Estamos há muito tempo com o tema Horta, há anos. Parece que este mercado ia ser o da sua transferência, havia uma proposta importante. Na segunda-feira José María [Muñoz, administrador judicial do Málaga] vai responder pessoalmente. Nestes últimos dias esteve tudo tranquilo, sem movimentações ou chamadas", explicou Manolo Gaspar.