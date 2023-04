Diretor do Málaga e o caso Ricardo Horta: «Vamos avançar com ação na FIFA»

Mas explicou que não é certo o valor a que o Málaga terá direito caso vença a batalha judicial. "É a questão que vai ser esclarecida, não vamos mostrar todas as cartas que temos para não dar vantagem aos rivais, mas como bem sabem há uma oferta que eles dizem ser de determinado valor e nós vamos dizer, porque temos provas, que é de outro valor e daí teremos uma percentagem. Isto irá até ao fim do verão, no mínimo", disse Kike Pérez. "Temos uma segurança tremenda, mas a justiça desportiva europeia é lenta", lamentou o dirigente do clube da Andaluzia.

Kike Pérez, diretor geral do Málaga, falou à imprensa esta manhã à margem de um evento de cariz solidário no Estádio La Rosaleda e um dos tópicos abordados foi o caso Ricardo Horta. Recorde-se que, há cerca de duas semanas, o jornal 'Marca' noticiou que os andaluzes estavam convictos de que teriam direito a 5,5 milhões de euros pela transferência falhada de Ricardo Horta do Sp. Braga para o Benfica.O dirigente do Málaga confirmou que nos próximos dias dará entrada ação na FIFA. "Quanto ao tema Horta, esta semana, segunda ou terça-feira, o clube avançará com ação na Câmara de Resolução de Ligítios da FIFA", começou por referir, citado pelo jornal 'Malaga Hoy'.