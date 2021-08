Do encaixe financeiro às presenças em finais: Carlos Carvalhal tira conclusões positivas

O Sp. Braga perdeu a Supertaça para o Sporting e Carlos Carvalhal recorreu às redes sociais para fazer um balanço da época dos minhotos em 2020/21, pois o treinador considera que o troféu que homenageia Cândido Oliveira diz respeito à época transata. E as conclusões que tira são bem positivas...





"Entendo que a Supertaça ainda pertence à época em que se conseguiu a Taça de Portugal. Sendo assim acaba a época 2020-21 e fica o resumo do trabalho:3 finais - Taça de Portugal, Taça da Liga e Supertaça;1 troféu - Taça de Portugal;Conquista de um lugar na Liga Europa;Passagem a etapa seguinte da fase de grupos da Liga Europa;7 estreias de jogadores vindos da formação: Moura, Gui, Bruno Rodrigues, Hernâni, Rodrigo Gomes (17 anos), Vítor e Roger (15 anos)2 jogadores vendidos com encaixe financeiro acima de 20 milhões de euros - Paulinho e Esgaio.?Agora pensar com ambição e realismo, no que podemos conseguir fazer na época 2021-22…"