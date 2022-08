Dossiê Ricardo Horta pode terminar em tribunal, refere jornal de Málaga

O jornal 'La opinión de Málaga' dá conta, esta terça-feira, de que o dossiê Ricardo Horta pode desaguar nos tribunais, caso o Sp. Braga não pague ao Málaga a fatia a que os andaluzes dizem ter direito se Ricardo Horta for vendido neste verão.Nas últimas semanas, recorde-se, o administrador jurídico do Málaga, José María Muñoz,que o Málaga tem os seus direitos e lutará por eles. A referida publicação refere que os minhotos estarão reticentes em pagar ao Málaga, por uma alegada quebra do acordo de confidencialidade.Conforme, o Málaga respondeu ao Sp. Braga por e-mail relativamente à proposta do Benfica por Ricardo Horta colocando Rui Pedro Braz, diretor-desportivo encarnado, em CC, e nesse contexto os minhotos não se sentem obrigados a pagar ao clube espanhol a sua percentagem do passe do avançado português.O já mencionado jornal de Málaga diz que, se o dossiê chegar aos tribunais, a resolução pode prolongar-se durante meses ou anos. O Málaga defende ter uma percentagem relevante dos direitos económicos de Ricardo Horta, na ordem dos 67%.