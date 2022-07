É Ricardo Horta e mais 29: a lista de convocados para o estágio do Sp. Braga

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sp. Braga parte ao final do dia de hoje para o Algarve, onde ficará em Portimão a cumprir o estágio de pré-temporada até ao fecho da próxima semana. Artur Jorge chamou todos os 30 jogadores com quem tem trabalhado nestas primeiras semanas de preparação.Ricardo Horta, que tem sido um dos assuntos mais fortes deste verão, integra a lista formulada pelo treinador dos bracarenses. Amanhã, os minhotos defrontam o Middlesbrough, jogarão ainda com o Bournemouth (dia 19) e Portimonense (23), sendo que só o de amanhã será à porta aberta, às 19 horas, em Lagos.Matheus, Tiago Sá, Hornicek e Bernardo;Víctor Gómez, Fabiano, Tormena, Paulo Oliveira, Niakaté, Guilherme, Bruno Rodrigues, Sequeira, Francisco Moura e Borja;Al Musrati, Gorby, Castro, André Horta, Lucas Mineiro, Schurrle, Iuri Medeiros, Hernâni, Rodrigo Gomes, Álvaro Djaló e Roger;Abel Ruiz, Mario González, Dinis Rodrigues, Ricardo Horta e Vitinha.