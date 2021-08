«É um sonho que se realiza»: A reação de Abel Ruiz à chamada à seleção espanhola

Abel Ruiz já reagiu à sua primeira chamada à seleção principal de Espanha. Reagiu pouco tempo depois de ter recebido a notícia, que lhe chegou mal terminou o treino desta manhã do Sp. Braga.





"Estou muito feliz, foi a primeira notícia que recebi quando acabou o treino. Estou muito feliz, é um sonho que alimentava desde os tempos em que estava na minha cidade e em que sonhava jogar na Seleção A. Um sonho que hoje se vai realizar", começou por dizer, em declarações à Next, o canal do clube."É muito tempo a trabalhar. Desde bem pequeno a lutar a cada dia por um sonho como a estreia na seleção principal, espero que possa jogar algum minuto e estou feliz pela convocatória. É muito difícil, há muitos jogadores bons em Espanha e estar na lista já é uma grande felicidade", acrescentou."Vim para o Sp. Braga crescer e é o que estou a fazer, quero ajudar o Sp. Braga a estar lá em cima, fizemos uma grande época no ano passado e vamos tentar que esta seja ainda melhor se for possível, para darmos alegrias aos adeptos", concluiu Abel Ruiz.'La Roja' tem três compromissos de qualificação para o Mundial 2022, defrontando a Suécia, a Geórgia e o Kosovo nos dias 2, 5 e 8 de setembro, respetivamente.