Ecrã gigante no centro de Braga vai transmitir final da Taça de Portugal

A Câmara Municipal de Braga anunciou, esta quinta-feira, que os adeptos que não tenham oportunidade de assistir ao vivo à final da Taça de Portugal, este domingo, poderão fazê-lo no centro da cidade, através de um ecrã gigante que será instalado na Praça do Município."A Praça do Município terá instalado um ecrã gigante para que todos os bracarenses possam assistir ao encontro da Final da Taça de Portugal, entre SC Braga e FC Porto, que se realiza no domingo, dia 4 de junho. Deste modo, os apoiantes que não se deslocarem ao Jamor têm oportunidade de acompanhar em direto as incidências da partida e participar em mais um momento histórico para o clube e para a cidade. Todos os bracarenses estão convidados a participar nesta grande festa e convívio", refere a nota emitida pela autarquia na sua página do Facebook.O encontro entre Sp. Braga e FC Porto está agendado para as 17.15 deste domingo, no Jamor, e terá arbitragem de João Pinheiro.