Eduardo cedido pelo Sp. Braga ao Náutico até ao final da temporada

O Sp. Braga anunciou, esta segunda-feira, ter chegado a acordo com o Náutico para o empréstimo de Eduardo, confirmando-se assim uma notícia já avançada porSem espaço no plantel arsenalista, o médio, de 28 anos, vai representar o clube da Série B brasileira até junho de 2022. O negócio contempla uma opção de compra, que está fixada em 300 mil euros por 60 por cento do passe do atleta.Chegado ao emblema bracarense em 2018, Eduardo vestiu a camisola do Sp. Braga em dez ocasiões.