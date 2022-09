Eduardo Teixeira não conta para o Sp. Braga mas foi inscrito na Liga

O Sp. Braga inscreveu Eduardo Teixeira na Liga Portugal, conforme é visível na mais recente lista divulgada pelo organismo com as inscrições realizadas até às 18 horas. Não se trata de um reforço para a equipa de Artur Jorge, mas sim de algo que acontece pelo segundo verão consecutivo e por uma questão regulamentar.O médio brasileiro, de 29 anos, esteve emprestado ao Náutico na última meia temporada, a cedência chegou ao fim e, gorada a hipótese de se manter no clube brasileiro, Eduardo Teixeira voltou à procedência. Trabalha à parte do plantel principal do Sp. Braga, não está nos planos dos responsáveis, mas ao não ter sido colocado noutro clube até ao fecho das inscrições em Portugal e ao ter contrato ainda em vigor com o Sp. Braga (até junho de 2023), os minhotos tiveram de o inscrever na Liga.Há um ano, Eduardo Teixeira e Rolando tinham sido inscritos no último dia do mercado . Rolando ficou em Braga até ao fim da temporada 2021/22, até terminar o seu contrato, ao passo que Eduardo acabou por ser emprestado ao Náutico mas apenas no final de dezembro.Além do reforço Serdar Saatçi , o Sp. Braga inscreveu neste último dia também os jovens Rui Ribeiro e Eugenio Pizzuto, ambos da equipa B.