Em inferioridade desde o minuto 9, Sp. Braga B empata com Liverpool na Premier League International Cup

O Sp. Braga B conseguiu esta quarta-feira um importante empate (0-0) diante do Liverpool, na terceira jornada do Grupo C da Premier League International Cup, num encontro em que os arsenalistas estiveram em inferioridade numérica desde o minuto 9, após a expulsão do defesa Diogo Fonseca.Foi a primeira vez que o Liverpool não conquistou os três pontos na Premier League International Cup - tinha conseguido duas vitórias consecutivas diante do NK Dínamo Zagreb e do PSG B. Também foi o primeiro empate dos bracarenses na competição, depois da derrota frente ao Everton na ronda inaugural e do triunfo folgado sobre o Stoke City na jornada seguinte.Com este resultado, o Liverpool segue no segundo lugar do Grupo C, com sete pontos, enquanto que o Sp. Braga B é quinto colocado, com quatro pontos.