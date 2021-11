Pouco a pouco, Vitinha vai conquistando o seu espaço e despertando atenções. O avançado tem feito furor na equipa principal do Sp. Braga, de tal forma que, dizem em Itália, até já tem Tottenham e West Ham de olho na sua evolução.De acordo com o portal 'Tuttomercato', os dois emblemas da Premier League seguem o dianteiro com atenção, estando impressionados com o rendimento que este tem apresentado. Uma notícia que foi rapidamente replicada por vários portais ingleses.Autor de um póker no último jogo, frente ao Santa Clara, Vitinha foi uma das figuras da semana.