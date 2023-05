Entrada grátis no Sp. Braga-P. Ferreira para todos

O Sp. Braga decidiu abrir as portas do Estádio Municipal de Braga para o último encontro da Liga Bwin, no sábado (20h30), diante do Paços de Ferreira, depois de alcançado o objetivo da qualificação para a Liga dos Campeões, com o 3º lugar no campeonato."Refira-se que, neste que é o jogo que marcará o fecho da Liga Portugal 2022/23, todos os detentores de Lugar Anual têm a sua cadeira garantida no Estádio Municipal de Braga e, além do mais, terão direito a entrada prioritária no recinto", pode ler-se no comunicado publicado no site oficial.A 4 de junho, o Sp. Braga poderá alcançar ainda um troféu, com a disputa da final da Taça de Portugal ante o FC Porto, no Estádio Nacional.