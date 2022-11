Entre 1M€ ou... 300 mil: a diferença entre seguir na Liga Europa ou 'cair' para a Conference League

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O futuro do Sp. Braga será o playoff da Liga Europa ou o da Conference League, dois caminhos que terão o seu impacto financeiro. Caso siga em frente, o Sp. Braga somará 550 mil euros por fechar o Grupo D no 2º lugar e outros 500 mil por aceder ao playoff (1,05 M€). Se cair para a Liga Conferência, somará só 300 mil pela presença no playoff.