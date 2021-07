Erick recorda passagem pelo Sp. Braga: «Faltaram oportunidades»

Erick foi apresentado, esta terça-feira, como reforço do Ceará, depois de um período de negociações entre os brasileiros e o Sp. Braga que só ficou concluído na semana passada, com o Ceará a desembolsar 400 mil euros por 50% dos direitos económicos do jogador. Na apresentação, Erick falou da sua ligação que terminou com o Sp. Braga.





"Acho que faltou um pouco de oportunidades, joguei apenas uma vez pela equipa principal e depois fui para a equipa B. Foi um pouco pela adaptação também, eu fui novo para a Europa, com 19 anos, era um menino naquela época e agora sou mais maduro. Faltaram oportunidades lá", apontou.O único jogo de Erick pela equipa principal do Sp. Braga foi na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal de 2017/18, diante do São Martinho, era Abel Ferreira treinador do Sp. Braga. Ao jogar no Ceará, Erick terá de enfrentar Abel Ferreira, atual técnico do Palmeiras, no Brasileirão.