«És um boneco de merda»: André Horta suspenso por dois jogos por palavras ao árbitro assistente

André Horta foi suspenso por dois jogos pelo Conselho de Disciplina da FPF e ainda multado em 1.301 euros, na sequência da sua expulsão do jogo com o P. Ferreira, quando se encontrava no banco de suplentes, depois de ter sido substituído.A explicação consta do mapa de castigos do CD da FPF e refere que o médio do Sp. Braga proferiu as seguintes palavras na direção do árbitro assistente Inácio Pereira: "És um boneco de merda, seu filho da p***." O auxiliar aguardou pela conclusão da jogada que se desenrolava e aí alertou o árbitro Gustavo Correia, que depois exibiu o vermelho direto a André Horta.André Horta falhará as partidas com o Tondela e o Santa Clara, fruto desta suspensão de dois jogos decretada pelo Conselho de Disciplina. O jogador foi ainda alvo de uma repreensão por ter entrado no terreno de jogo, já depois de ter sido expulso, para festejar o golo da vitória, marcado pelo seu irmão Ricardo Horta.A SAD foi multada em 2.710 euros por comportamento incorreto do público.