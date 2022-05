Escola Universitária Real Madrid visitou as instalações do Sp. Braga

O Sp. Braga recebeu, esta terça-feira, a visita de uma turma que frequenta o mestrado internacional em treino do futebol e gestão da Escola Universitária Real Madrid/Universidade Europeia. Os estudantes conheceram os cantos à Cidade Desportiva dos guerreiros e, também, o Estádio Municipal, numa prova de que o trabalho feito pelos guerreiros tem suscitado o interesse além fronteiras."A oportunidade de receber a visita da Escola Universitária do Real Madrid/Universidade Europeia, com alunos de praticamente todo o mundo, é uma demonstração do reconhecimento que a nossa Cidade Desportiva tem fora de portas naquilo que é o processo de desenvolvimento de jovens jogadores", disse António Pereira, coordenador técnico da Cidade Desportiva, em declarações ao site do Sp. Braga."Ao conhecer a Cidade Desportiva deixa de ser surpreendente ver tantos atletas da formação do Sp. Braga a jogar na equipa principal", afirmou, por seu lado, Alejandro Sánchez, o diretor do mestrado.