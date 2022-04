Espanhóis adiantam forte interesse do Sp. Braga em Kang-In Lee

O jornal espanhol 'MARCA' adianta esta terça-feira que o Sp. Braga é uma das equipas que segue mais atentamente a progressão do sul-coreano Kang-In Lee, um jogador de 21 anos atualmente vinculado ao Maiorca até 2025. Além dos minhotos, também o Feyenoord estará de olho no antigo médio do Valencia, avaliado em 8 milhões de euros e que este ano totaliza 29 jogos disputados no emblema insular.Esta não é a primeira vez que Kang-in Lee é coloca na rota dos minhotos, já que no verão, após rescindir com o Valencia, o sul-coreano terá alegadamente recusado a possibilidade de se mudar para os guerreiros por preferir ficar no país vizinho.