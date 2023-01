Espanhóis colocam Sp. Braga na frente da corrida por Gragera

O médio José Gragera, de 22 anos e que pertence ao Sp. Gijón, está a ser alvo de uma investida do Sp. Braga neste mercado de inverno. Ontem, o jogador foi pela primeira vez colocado na órbita dos bracarenses, mas hoje o jornal espanhol 'El Comercio' garante que os guerreiros já apresentaram uma proposta pelo jogador.Os arsenalistas não são os únicos na corrida, já que o Espanyol também estará interessado no médio, que tem contrato até 2024 mas que pretende sair do emblema das Astúrias neste mês de janeiro, tal como já assumiu um responsável do Sp. Gijón. "Gragera pediu para sair", disse o presidente executivo David Guerra.