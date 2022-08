Espanhóis dizem que o Málaga fartou-se do Sp. Braga e cenário de ação legal ganha força

O jornal 'AS' dá conta esta quinta-feira que o Málaga terá definitivamente chegado a um ponto de saturação em relação à postura do Sp. Braga em relação a Ricardo Horta e já estará a preparar toda a documentação para, logo depois do fecho do mercado, apresentar uma queixa na FIFA contra os minhotos. Isto, claro, caso até lá não seja desbloqueada a situação em torno da transferência do avançado para o Benfica.O diário do país vizinho faz eco da reunião de quarta-feira entre José María Muñoz, administrador judicial do Málaga, e os representantes do jogador, na qual Muñoz deu conta da insatisfação perante a falta de avanços no processo, que dura já há dois meses. O Málaga explicou o seu ponto de vista com base na documentação que possui e parece desde já claro que, na falta de avanços, o cenário passa mesmo pela queixa junto da FIFA.Segundo o 'AS', se a transferência não for concretizada até ao fecho do mercado, o Málaga tem pensado avançar para a FIFA logo no dia 2 de setembro, para reclamar 67% dos direitos do extremo português, por entender que não se cumpriu o compromisso firmado entre as partes relativo a uma proposta formal. O conjunto espanhol alega a existência de uma oferta de 17,5 milhões de euros, mais o passe de Gil Dias, que não terá sido aceite por António Salvador.