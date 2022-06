Estágio do Sp. Braga será em Portimão

Falta pouco mais de uma semana para o arranque da pré-temporada do Sp. Braga, que inicia no dia 23 e irá incluir um período de estágio que volta a realizar-se no Algarve, concretamente na zona de Portimão.No entanto, ainda não são conhecidas as datas nem os encontros de preparação que serão realizados pelos arsenalistas durante toda a fase de preparação, algo que deverá ser divulgado muito em breve.