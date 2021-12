Estrela Vermelha recebeu apoio de jogador do FC Porto antes de defrontar o Sp. Braga

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Marko Grujic, Zvezdino dete, još jednom je pokazao da je uvek uz svoj klub. Naš nekadašnji igrac nas je posetio u Bragi i pružio podršku ekipi pred vecerašnji izazov.



O Estrela Vermelha recebeu um apoio de peso a poucas horas de defrontar o Sp. Braga na 6.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa. Trata-se de Marko Grujic, jogador do FC Porto.O médio sérvio formou-se no histórico emblema de Belgrado e passou pela unidade hoteleira onde a equipa se encontra instalada, na cidade dos Arcebispos, onde cumprimentou algumas caras conhecidas.Nas imagens divulgadas pelo Estrela Vermelha nas redes sociais também surge Zoran Filipovic, antigo jogador que representou Boavista e Benfica, tendo sido ainda treinador-adjunto das águias e técnico principal do Salgueiros, Beira-Mar, Boavista e V. Guimarães.