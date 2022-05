Eugenio Pizzuto do Sp. Braga B convocado pela seleção sub-21 do México

Eugenio Pizzuto foi convocado para representar os sub-21 do México no Torneio Internacional Maurice Revello, anteriormente designado Torneio de Toulon, em França.A competição vai realizar-se entre 29 deste mês e 12 de junho, sendo que os mexicanos estão inseridos no Grupo B e vão ter adversários o Gana (30 de maio), Venezuela (2 de junho) e Indonésia (5 de junho).Com 20 anos, o médio defensivo chegou ao Sp. Braga em janeiro e foi colocado na equipa B, onde conta duas aparições. De resto, Pizzuto tem uma história de sucesso nas camadas jovens da seleção mexicana, tendo sido o capitão dos sub-17 no Mundial de 2019, comandando os compatriotas até à final, tendo ainda sido eleito terceiro melhor jogador da competição.