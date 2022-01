Eugenio Pizzuto encaminhado para reforçar o Sp. Braga

O Sp. Braga prepara-se para garantir, em breve, a contratação de Eugenio Pizzuto, médio de 19 anos que é internacional jovem pelo México. Já foi, inclusive, considerado o terceiro melhor jogador do Mundial sub-17 de 2019.O plano passa por inserir o jogador no plantel da equipa B, onde irá trabalhar às ordens de Artur Jorge, na certeza de que será um ativo para potenciar no futuro com o horizonte natural de projeção na equipa principal.Pizzuto pertencia aos quadros do Lille, com quem rescindiu o seu contrato há cerca de uma semana. Não conseguiu espaço na equipa francesa, também porque foi afetado por lesões. O jogador formou-se no Pachuca.