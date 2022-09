Fabiano: «O Sp. Braga é tudo para mim. Se é para comer relva, como relva»

Fabiano foi lançado na equipa principal do Sp. Braga em 2019/20 precisamente por Artur Jorge, quando o treinador assumiu os destinos da equipa na reta final dessa época. Em 2022/23, é um dos habituais titulares da equipa minhota, tendo aproveitado a lesão de Víctor Gómez na jornada inaugural da Liga para ganhar a posição no onze, que mantém até aos dias de hoje."O início de época está a correr muito bem, a equipa está muito focada, era o que queremos. No dia a dia, dentro de campo, trabalhamos para dar tudo e ajudar a equipa. O Artur Jorge é um grande treinador. Estou com ele desde os sub-19 e aprendi muito com ele. Foi com ele que consegui chegar à equipa principal. É ouvir o que ele quer e colocar em prática no campo", referiu o lateral-direito brasileiro, de 22 anos, em declarações ao Magazine, da Next."Os meus amigos e família estão muito feliz. Estou a crescer. O Sp. Braga ajudou-me muito, a minha família também me apoia e fica muito feliz. Estou aqui também por eles. O Sp. Braga é tudo para mim. Se for para comer relva, como relva", garantiu Fabiano, que olhou ao último jogo, diante do Vizela. O Sp. Braga venceu por 2-0, com golos de Vitinha e Ricardo Horta já dentro do último quarto de hora do encontro."Por incrível que pareça, estava a conversar com o míster e disse-lhe para ter calma que sabia que íamos ganhar. Víamos o tempo a passar, mas sabíamos que íamos ganhar, sabemos o que queremos e estamos focados até ao ultimo minuto", comentou Fabiano.O próximo desafio do Sp. Braga é de hoje a oito dias, diante do FC Porto, no Dragão, e o lateral-direito aponta a postura dos minhotos: "Um Sp. Braga forte, da mesma maneira que começou o campeonato, vai continuar a ser um Sp. Braga forte, continuar a pensar nos objetivos. E no campo é para ganhar!"