Fábio Martins perto de rumar ao Médio Oriente por 3 milhões de euros

Fábio Martins deverá deixar o Sp. Braga muito em breve, atendendo às negociações que decorrem a bom ritmo entre os arsenalistas e o Al Wahda, de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Segundo apurámos, em cima da mesa está um contrato de três anos com o emblema do Médio Oriente e 3 milhões de euros pela totalidade do passe do jogador.





Recorde-se que a SAD bracarense perspetivava a venda do extremo ainda em agosto, pois tinha mercado na Arábia Saudita, concretamente o Al-Shabab, mas não houve acordo e a chegada de Chiquinho foi também a pensar no cenário de saída de Fábio Martins.Ainda assim, Fábio Martins fez sete jogos pelo Sp. Braga esta temporada, seis dos quais na condição de titular.