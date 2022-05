Família ucraniana que Sp. Braga acolheu já tem casa e a mãe de Bohdan já trabalha

Recorda-se, caro leitor, da família ucraniana que o Sp. Braga acolheu em março? Falamos da mãe e irmã de Bohdan Isachenko, jovem de 18 anos que ingressou no clube ainda antes do início da guerra na Ucrânia.que publicámos aquando da chegada da família de Bohdan.Desde 22 de abril passado que a vida desta família voltou a mudar, para melhor. António Salvador, presidente do Sp. Braga, entregou a chave de um apartamento na cidade dos Arcebispos à mãe de Bohdan, Nataliia. O espaço a que podem chamar de casa e que foi cedido por um parceiro do Sp. Braga, com o clube a ter equipado o apartamento.Estes momentos foram divulgados esta noite, em nova reportagem emitida pela Next, o canal do clube. "Estou muito agradecida, a ele [António Salvador] e ao clube. É tudo magnífico. Foram incansáveis e não tenho palavras", resumiu Nataliia, que também já trabalha no clube.Antiga jogadora de basquetebol na Ucrânia, estava a trabalhar com a federação do seu país antes de vir para Portugal. É agora treinadora na secção de basquetebol do Sp. Braga, ensinando os mais novos. "O meu sonho torna-se agora realidade", contou, revelando que também está a aprender português.Varya, a irmã mais nova de Bohdan, joga na secção de basquetebol do clube, com outras crianças. "Ela agora tem muitos amigos aqui, está muito feliz, sente-se integrada e estou muito grata", sintetizou a mãe, Nataliia, revelando ainda que a filha está a aprender inglês.Se Nataliia e Varya estão felizes, Bohdan feliz está. "A minha família está feliz e este é um grande passo para nós, para ficarmos aqui. Sentimo-nos como se estivéssemos na nossa casa", assumiu o guarda-redes, que já chegou a trabalhar com o plantel principal do Sp. Braga e continua a morar na residência onde o Sp. Braga acolhe os jovens da sua formação oriundos de outros pontos do País e do Mundo.O futuro desta família está em Braga, pelo menos por agora. "Só depois de a paz chegar a cada casa ucraniana, nós como família tomaremos uma decisão. Deus está connosco aqui e certamente que vai mostrar-nos o caminho certo", disse Nataliia.