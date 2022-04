Uma paixão tão grande por um clube deixa sempre um vazio irreparável. Sentidas condolências à família e amigos. — FC Porto (@FCPorto) April 11, 2022

O FC Porto lamentou esta segunda-feira a morte de Melinha , a conhecida adepta do Sp. Braga que hoje faleceu, aos 86 anos. Os dragões deixaram uma mensagem de condolências na publicação que os minhotos fizeram no Twitter, a dar conta do sucedido."Uma paixão tão grande por um clube deixa sempre um vazio irreparável. Sentidas condolências à família e amigos", escreveu o FC Porto.O Sp. Braga reagiu com emojis de três corações.