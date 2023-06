Filho de Luís Lourenço (ex-Sporting) assina pelo Sp. Braga

Lourenço Silva, jovem extremo de 16 anos que é filho de Luís Lourenço, antigo jogador do Sporting, assinou com o Sp. Braga e vai juntar-se à equipa sub-19 na nova temporada. O jogador esteve ao serviço dos sub-17 do Loures na época 2022/23, tendo somado 22 golos em 34 jogos realizados.Quanto a Luís Lourenço, o seu progenitor, formou-se no Sporting no final da década de 90 e, já nos primeiros anos do novo milénio, alinhou em 34 jogos na equipa principal dos leões.