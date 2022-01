Fortaleza quer ter Piazon

Lucas Piazon não entra nos planos do Sp. Braga para o que resta da temporada e o próprio treinador Carlos Carvalhal já assumiu que o melhor era encontrar um novo caminho. O Fortaleza fez-se à estrada e apresenta-se como uma das saídas possíveis desse novo caminho, confirmou o nosso jornal.

O jornal brasileiro ‘O Povo’ garante que continuam os contactos entre o emblema do nordeste com o Sp. Braga e em cima da mesa estará um cenário de empréstimo de 200 mil euros e com opção de compra na ordem dos 2 milhões. Recorde-se que Lucas Piazon, de 27 anos, tem contrato até 2025 com os guerreiros e a SAD admite uma venda imediata ou um empréstimo com opção.

O Fortaleza não é o único interessado em Piazon, que fez só 15 jogos esta época (7 como titular), mas pode ser um projeto aliciante, até porque o 4º lugar alcançado no Brasileirão coloca o clube do Ceará diretamente na Libertadores.