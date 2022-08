Francisco Moura a caminho do Famalicão

Fora das opções de Artur Jorge nos primeiros jogos oficiais do Sp. Braga esta época, Francisco Moura vai rumar ao Famalicão, por empréstimo dos bracarenses, segundo informações confirmadas por Record. Ao que tudo indica, a cedência não incluirá opção de compra.Formado no Sp. Braga, Francisco Moura, de 23 anos, passou as últimas duas temporadas no plantel principal do clube, depois de um empréstimo à Académica. Em 2020/21, fez oito partidas antes de sofrer uma grave lesão, que terminou precocemente a sua época. Já na temporada passada, participou num total de 42 partidas, assinando dois golos e uma assistência.A oficialização do negócio deverá acontecer em breve.