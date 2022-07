Francisco Moura apontado como alvo do Almería

Francisco Moura foi apontado pela imprensa espanhola como alvo do Almería, com o jornal desportivo 'As' a noticiar uma possibilidade de empréstimo com opção de compra no valor de três milhões de euros.O Almería, recorde-se, foi o campeão da 2.ª Liga espanhola e vai, por isso, competir em 'La Liga' na nova temporada, o que será sempre um contexto apelativo.O lateral-esquerdo, de 22 anos, fez dois golos em 42 jogos pelo Sp. Braga na temporada 2021/22. Trabalha às ordens de Artur Jorge nesta pré-temporada, sendo que tem como concorrentes Sequeira, recuperado de lesão grave, e Borja, que voltou de empréstimo.Ainda de acordo com o referido matutino, o Oviedo também estará atento a Moura.