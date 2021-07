Francisco Moura e o regresso após lesão: «Foram meses complicados»

Francisco Moura está a regressar nesta pré-temporada aos trabalhos, depois de um longo período fora dos relvados a recupera de lesão grave no joelho esquerdo, no ligamento cruzado anterior, contraída em novembro passado.





O lateral-esquerdo do Sp. Braga aposta num ano positivo, pretendendo ser útil aos guerreiros e, acima de tudo, que seja um ano sem lesões. "Foram meses complicados. A ajuda de todo o staff, do departamento médico e dos meus colegas foi importante para mim. Agora, estou pronto para voltar. Quero entrar de uma forma progressiva e tentar fazer o melhor possível. Espero que seja um ano sem lesões e que consiga ajudar a equipa", apontou, em declarações à Next.A lesão de Moura, recorde-se, foi contraída alguns dias depois de ter sido o herói do Sp. Braga no triunfo por 3-2 em casa do Benfica, em novembro passado, em jogo do campeonato. Marcou dois golos nesse encontro.No plano coletivo, o jogador de 21 anos confia que o grupo está no caminho certo para entrar bem na temporada. "A equipa tem-se sentido bem e temos ajudado os novos colegas a integrarem-se. Estamos a prepararmo-nos bem para o jogo da Supertaça", apontou Francisco Moura.